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12:20, 4 марта 2024Путешествия

Россияне массово устремились в одну страну Азии

SLTDA: россияне стали лидерами по поездкам на Шри-Ланку в феврале
СюжетВизы в Европу:

Фото: Ian Murray / Globallookpress.com

Россияне массово устремились на Шри-Ланку в феврале 2024 года и стали лидерами по поездкам в эту азиатскую страну. Об этом сообщили в местном Управлении по развитию туризма (SLTDA), передает ТАСС.

В последний зимний месяц в островное государство прибыли более 30 тысяч туристов из России, они составили 15 процентов от общего притока иностранных путешественников. В общей сложности Шри-Ланку в феврале посетили 218 тысяч отдыхающих.

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На втором месте расположились гости из Индия (14 процентов), на третьем — из Великобритании (9 процентов). Также отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество прибытий туристов увеличилось на 102,8 процента.

Ранее стало известно, что власти Шри-Ланки решили не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам и украинцам. В миграционной службе страны заявили, что ситуация с рейсами наладилась, следовательно, путешественники могут вернуться на родину.

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      Фариза Бацазова
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