Россияне массово устремились в одну страну Азии
Россияне массово устремились на Шри-Ланку в феврале 2024 года и стали лидерами по поездкам в эту азиатскую страну. Об этом сообщили в местном Управлении по развитию туризма (SLTDA), передает ТАСС.
В последний зимний месяц в островное государство прибыли более 30 тысяч туристов из России, они составили 15 процентов от общего притока иностранных путешественников. В общей сложности Шри-Ланку в феврале посетили 218 тысяч отдыхающих.
На втором месте расположились гости из Индия (14 процентов), на третьем — из Великобритании (9 процентов). Также отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество прибытий туристов увеличилось на 102,8 процента.
Ранее стало известно, что власти Шри-Ланки решили не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам и украинцам. В миграционной службе страны заявили, что ситуация с рейсами наладилась, следовательно, путешественники могут вернуться на родину.