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11:23, 25 февраля 2024Путешествия

Шри-Ланка перестанет продлевать долгосрочные туристические визы россиянам

Шри-Ланка не будет продлевать долгосрочные туристические визы россиянам

Фото: Unsplash

Власти Шри-Ланки решили не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам и украинцам. Об этом сообщает AFP со ссылкой на генерального комиссара миграционной службы страны Харша Илукпития.

По его словам, ситуация с рейсами наладилась, следовательно, туристы могут вернуться домой. Поэтому люди с подобными визами обязаны уехать из Шри-Ланки до 7 марта.

Ранее российские туристы массово пожаловались на распространение опасного вируса денге на Шри-Ланке. Сейчас на популярном курортном острове зафиксированы десятки случаев заражения. По данным источника, одну из гражданок России, подхвативших инфекцию, спасти не удалось.

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      Екатерина Кашурникова
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