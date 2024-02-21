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16:29, 21 февраля 2024Путешествия

Россияне пожаловались на распространение опасного вируса на Шри-Ланке

Mash: россияне пожаловались на распространение вируса денге на Шри-Ланке

Фото: Eddy Billard / Unsplash

Российские туристы массово жалуются на распространение опасного вируса денге на Шри-Ланке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сейчас на популярном курортном острове зафиксированы десятки случаев заражения. По данным источника, одну из гражданок России, подхвативших инфекцию, спасти не удалось.

Больше всего заболевших наблюдается в Коломбо. «Именно там сразу несколько наших соотечественников слегли в больницы, — говорится в сообщении. — А когда новость разошлась по местным локальным чатам, откликнулись еще несколько десятков человек».

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Болезнь у туристов протекает одинаково: сначала появляется укус комара, затем слабость, температура под 38 градусов. Удивлены вспышкой лихорадки и ланкийские медики.

«Говорят, февраль очень нетипичный сезон для распространения денге — на улицах слишком жарко, дождей нет, — пишет источник. — В таких условиях комары почти не размножаются, следовательно, зараза распространяться не должна».

Ранее в феврале отдыхающим на Пхукете россиянам сообщили о появлении нового странного вируса. Подхватившие неизвестную инфекцию туристы несколько недель страдают от сильного кашля и высокой температуры.

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      Фариза Бацазова
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