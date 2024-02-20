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15:35, 20 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили о появлении странного вируса на популярном курорте Азии

Shot: на тайском Пхукете сообщили о появлении нового странного вируса

Фото: Arkady Lukashov / Unsplash

Отдыхающих на тайском Пхукете россиян предупредили о появлении нового странного вируса. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Подхватившие неизвестную инфекцию на популярном курорте Азии туристы несколько недель страдают от сильного кашля и высокой температуры. Заболевшие отмечают, что на протяжении нескольких недель держится температура 39 градусов, при которой также наблюдается постоянная слабость.

«Не спасают отхаркивающие и противовирусные препараты, которые назначают местные врачи», — говорится в сообщении.

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Более того, некоторые столкнувшиеся с болезнью путешественники заявляют, что ее симптомы не проходят больше месяца — даже после возвращения с отдыха. Отмечается, что многие туристы болели целыми семьями.

При этом медики пока не могут определить точный диагноз. Одни утверждают, что это обычный грипп, другие, в свою очередь, настаивают на бактериальной инфекции.

Ранее в популярном у российских туристов караоке-баре Пхукета Octopus, расположенном в районе Банг Тао, устроили рейд. Россияне стали свидетелями операции по борьбе с запрещенными в Таиланде кальянами.

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      Фариза Бацазова
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