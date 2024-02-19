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11:22, 19 февраля 2024Путешествия

В популярном у российских туристов караоке-баре Таиланда устроили рейд

В популярном у россиян караоке-баре Пхукета устроили рейд с изъятием кальянов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В популярном у российских туристов караоке-баре Пхукета Octopus, расположенном в районе Банг Тао, устроили рейд. Об этом пишет The Phuket News.

По данным издания, вечером в пятницу, 16 февраля, россияне стали свидетелями операции по борьбе с запрещенными в Таиланде кальянами. Четыре из них стояли на столах в заведении, еще несколько правоохранители обнаружили в подсобке.

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Также было изъято более семи килограммов табака. У посетителей изъяли выставленные счета на оплату, где вместе с едой и напитками фигурировали кальяны. Отмечается, что к клиентам никаких претензий не было, задержан был лишь управляющий рестораном.

В 2023 году Минюст Таиланда выпустил памятку для путешественников с напоминанием о запрете на ввоз в страну электронных сигарет, вейпов и кальянов независимо от того, есть ли к ним курительные смеси. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 600 тысяч батов (1,5 миллиона рублей) и даже тюремное заключение.

Ранее в январе четырех российских туристов задержали на одной из вилл Пхукета за незаконную организацию азартных игр. Полицейские приехали в престижный особняк в районе Равай с судебным постановлением на обыск. На втором этаже дома правоохранители застали туристов за покерным столом.

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      Фариза Бацазова
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