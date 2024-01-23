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12:29, 23 января 2024Путешествия

Россиян в Таиланде арестовали за игру в покер

Россиян в Таиланде арестовали за незаконную организацию азартных игр
СюжетВизы в Европу:

Фото: Cfoto / Shutterstock / Fotodom

Четырех российских туристов задержали на одной из вилл популярного тайского острова Пхукет за незаконную организацию азартных игр. Об этом пишет Bangkok Post.

По данным издания, вечером в понедельник, 22 января, полиция приехала в престижный особняк в районе Равай с судебным постановлением на обыск. На втором этаже дома правоохранители застали россиян за покерным столом. Еще одного мужчину арестовали по обвинению в хранении смесей для кальяна.

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Отмечается, что денег на вилле полицейские не обнаружили, однако изъяли 88 фишек на сумму около десяти тысяч долларов (примерно 880 тысяч рублей). При этом отдыхающие признались, что играли на деньги. Всех туристов доставили в отделение полиции района Чалонг для дальнейших разбирательств.

В настоящее время задержанным грозит по году тюрьмы и штраф до 300 долларов (26,4 тысячи рублей) каждому, а россиянину, у которого нашли смеси для кальяна, — до пяти лет тюрьмы и штраф вплоть до 28 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что россиянин 20 месяцев жил в Таиланде с просроченной визой и попался на острове Самуи. Иммиграционная полиция арестовала 41-летнего Дмитрия Одинцова 26 декабря 2023-го. Не уточняется, когда он приехал в Таиланд, но известно, что его виза истекла 24 апреля 2022 года.

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      Фариза Бацазова
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