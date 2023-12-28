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10:37, 28 декабря 2023Путешествия

Россиянин уехал в Таиланд работать психотерапевтом и попался с истекшей визой

Россиянина арестовали в Таиланде с просроченной на 20 месяцев визой
СюжетВизы в Европу:

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Россиянин 20 месяцев жил в Таиланде с просроченной визой и попался на острове Самуи. Подробностями делится издание Bangkok Post.

Иммиграционная полиция арестовала 41-летнего Дмитрия Одинцова 26 декабря. Не уточняется, когда он приехал в Таиланд, но известно, что его виза истекла 24 апреля 2022 года.

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По данным источника, россиянин работал психотерапевтом и оказывал услуги находящимся в Таиланде соотечественникам. Он публиковал свою рекламу в соцсетях и интернете, а за консультации брал 2,5 тысячи батов (около 7 тысяч рублей).

Для поимки россиянина полицейский под видом клиента записался к иностранцу на психологическую сессию. Они должны были встретиться в 24-часовом магазине, где, по данным правоохранителей, мужчина всегда виделся с пациентами. Там его задержали.

За грубое нарушение визового режима россиянину грозит депортация и занесение в черный список, что не позволит ему когда-либо вернуться в Таиланд. Также мужчине вменяют незаконную трудовую деятельность на территории страны.

Ранее стало известно, что туристам на популярном тайском курорте Пхукет, в том числе россиянам, станет легче продлевать визы в Таиланд. Местное иммиграционное бюро анонсировало запуск сервиса, который позволит путешественникам подать запрос на продление виз или безвизового статуса дистанционно.

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      Мария Борисова
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