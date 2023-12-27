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14:17, 27 декабря 2023Путешествия

Россиянам станет легче продлевать визы в Таиланд

TourDom: для туристов на Пхукете запустят сервис онлайн-продления виз

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Отдыхающим на популярном тайском курорте Пхукет туристам, в том числе россиянам, станет легче продлевать визы в Таиланд. Об этом пишет портал TourDom.

Местное иммиграционное бюро анонсировало запуск сервиса, который позволит путешественникам подать запрос на продление виз или безвизового статуса онлайн.

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Так называемая система Е-Extension уже действует в Бангкоке с 2022 года. Теперь власти Таиланда решили распространить ее на Пхукет, Чиангмай и Чонбури. Воспользоваться подобной услугой смогут обладатели туристических виз, а также иностранцы, находящиеся в регионах в рамках безвиза.

При этом в настоящее время сервис не актуален для большей части туристов из России, поскольку граждане РФ могут отдыхать в королевстве до 90 дней. Однако безвизовый въезд для соотечественников действует только до 30 апреля, а с мая срок допустимого безвиза снова сократится до 30 дней с возможностью продления еще на месяц.

Точная дата начала работы сервиса пока неизвестна. Ожидается, что она будет запущена в ближайшие месяцы.

Ранее в декабре стало известно, что отечественные туристы захотели VIP-отдыха в Африке. Такие туры обойдутся путешественникам от 10 до 30 тысяч долларов (от 919,6 тысячи рублей до 2,7 миллиона рублей) на человека. В эту стоимость не включены расходы на авиабилеты.

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      Фариза Бацазова
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