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18:46, 26 декабря 2023Путешествия

Россияне захотели VIP-отдыха в Африке

АТОР: VIP-тур в Африку обойдется россиянам в 2,7 миллиона рублей на человека

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российским туристам раскрыли стоимость путевок в популярные африканские страны. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов туротрасли, предпочтения россиян, отдыхающих в Африке, не изменились. «Основные пожелания все те же, что и до пандемии, — рассказали в PAC Group. — Это национальные парки, животные, сафари, природа».

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При этом в «Русском Экспрессе» подчеркнули, что отечественные туристы захотели VIP-отдыха в Африке. Такие туры обойдутся путешественникам от 10 до 30 тысяч долларов (от 919,6 тысячи рублей до 2,7 миллиона рублей) на человека. В эту стоимость не включены расходы на авиабилеты.

«В среднем экскурсионный недельный тур в Африку стоит 280–350 тысяч рублей на двоих без авиаперелета, — пишет АТОР. — Во второй половине января — начале февраля билеты в ЮАР обойдутся в 280–320 тысяч рублей на двоих, в Кению — 140–220 тысяч рублей на двоих, в Танзанию — в 190-230 тысяч рублей на двоих».

Ранее в декабре сообщалось, что иностранные туристы массово устремились в Россию. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что число заявок на визы в страну растет.

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      Фариза Бацазова
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