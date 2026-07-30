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20:27, 30 июля 2026 (обновлено: 20:40, 30 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России увидели в заявлении Федорова о русских опасный настрой

Депутат Журавлев: На Украине настроены на геноцид русских
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters

Слова бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова говорят о желании Киева устроить геноцид русских, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру». Таким образом он отреагировал на обещание экс-главы ведомства уничтожать русских в «промышленных масштабах».

Депутат отметил, что если убрать из цитаты фамилию бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, то можно было бы предположить, что это слова одного из приближенных Адольфа Гитлера, предлагающего евреев, цыган и славян сжигать в газовых печах «в промышленных масштабах». Также он напомнил о переписке Степана Бандеры с Андреем Мельником, обсуждающих, как бы «побольше убить ненавистных поляков».

«Современные наследники этих нацистов, к сожалению, бед могут наделать еще больше. Совершенно очевидно, что они настроены на геноцид русских и убивать будут до тех пор, пока самих не остановят пули. Еще один ответ для тех, кто до сих пор не понимает, для чего мы в 2022 году начали СВО», — сказал Журавлев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал идиотом экс-главу Минобороны Украины Михаила Федорова. Депутат допустил, что такие резкие заявления Федорова могут свидетельствовать о начале его предвыборной кампании на основе идеологии нацизма.

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