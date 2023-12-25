Замглавы МИД Иванов заявил о восстановлении спроса у иностранцев на поездки в РФ

Иностранцы массово устремились в Россию, количество заявок на визы в страну растет. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

По словам замглавы МИД, в последние месяцы 2023 года наблюдается восстановление отложенного спроса туристов на поездки в Россию. «[Наблюдается] рост числа ходатайств для получения российских виз, в том числе новой их разновидности — единой электронной визы (ЕЭВ)», — отметил он.

Высокопоставленный дипломат отметил, что визу получили уже свыше 150 тысяч иностранцев, в том числе граждан стран — членов Европейского союза (ЕС). «По итогам 2023 года прогнозируем рост числа таких туристов, посетивших нашу страну, более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом», — пояснил он.

Иванов напомнил, что на Западе развернули «беспрецедентную антироссийскую кампанию». При этом замминистра считает неоправданным отвечать недружественным государствам зеркально и тем самым бить по простым гражданам, настроенным к РФ положительно. Он подчеркнул, что Москва не будет искусственным образом ограничивать им возможность посещения страны.

«Такая линия шла бы вразрез с нашими комплексными усилиями по повышению туристической привлекательности РФ», — резюмировал он.

Ранее в декабре сообщалось, что в Россию массово устремились китайцы. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2023 году граждане КНР заняли первое место среди иностранцев по количеству въездных туристов.