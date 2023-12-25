Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:10, 25 декабря 2023Путешествия

Иностранцы массово устремились в Россию

Замглавы МИД Иванов заявил о восстановлении спроса у иностранцев на поездки в РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Иностранцы массово устремились в Россию, количество заявок на визы в страну растет. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

По словам замглавы МИД, в последние месяцы 2023 года наблюдается восстановление отложенного спроса туристов на поездки в Россию. «[Наблюдается] рост числа ходатайств для получения российских виз, в том числе новой их разновидности — единой электронной визы (ЕЭВ)», — отметил он.

Высокопоставленный дипломат отметил, что визу получили уже свыше 150 тысяч иностранцев, в том числе граждан стран — членов Европейского союза (ЕС). «По итогам 2023 года прогнозируем рост числа таких туристов, посетивших нашу страну, более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом», — пояснил он.

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

Иванов напомнил, что на Западе развернули «беспрецедентную антироссийскую кампанию». При этом замминистра считает неоправданным отвечать недружественным государствам зеркально и тем самым бить по простым гражданам, настроенным к РФ положительно. Он подчеркнул, что Москва не будет искусственным образом ограничивать им возможность посещения страны.

«Такая линия шла бы вразрез с нашими комплексными усилиями по повышению туристической привлекательности РФ», — резюмировал он.

Ранее в декабре сообщалось, что в Россию массово устремились китайцы. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2023 году граждане КНР заняли первое место среди иностранцев по количеству въездных туристов.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса «разрушитель года». Что он означает?

      Россиянам посоветовали достать бабушкин хрусталь

      В Верховной Раде назвали новые ограничения для уехавших за рубеж украинцев

      Названы способы съедать меньше сладостей в новогодние каникулы

      Сбросившему охранника со сцены Киркорову пригрозили арестом

      Украина получила еще 1,34 миллиарда долларов от Всемирного банка

      Россиянин вошел в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы

      Дочери Ким Кардашьян подарили сумку с портретом плачущей матери

      В России высказались о возможности признания новых границ США

      Скандальный японский автопроизводитель закроет все заводы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости