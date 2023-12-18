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16:39, 18 декабря 2023Путешествия

Китайцы массово устремились в Россию

Чернышенко: Китай занял первое место по количеству въездных туристов в Россию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Китайцы массово устремились в Россию, в 2023 году граждане КНР заняли первое место среди иностранцев по количеству въездных туристов в РФ. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что к концу года показатель взаимного туристического потока достигнет более миллиона поездок», — заявил он.

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По словам Чернышенко, большим спросом у путешественников из Китая пользуется механизм электронной визы. «Более 50 процентов всего въездного турпотока в Россию осуществляется по электронным визам», — добавил он.

Вице-премьер также выразил надежду, что к 2030 году туристический поток между государствами увеличится минимум в пять раз.

Ранее в декабре стало известно, что с начала 2023 года иностранцы забронировали вдвое больше мест в отечественных отелях, чем за аналогичный период 2022 года. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев отметил, что в первую очередь Россией интересуются туристы из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Ирана и Индии.

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      Фариза Бацазова
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