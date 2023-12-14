Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:22, 14 декабря 2023Путешествия

Иностранные туристы массово устремились в Россию

С начала 2023 года в Россию устремились туристы из Китая, ОАЭ и Индии

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Иностранные туристы с начала 2023 года забронировали вдвое больше мест в отечественных отелях, чем за аналогичный период 2022 года. О том, что зарубежные путешественники массово устремились в Россию, рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, его слова приводит «Прайм».

Чиновник отметил, что в первую очередь Россией интересуются туристы из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Ирана и Индии.

Материалы по теме:
«Вдруг я понимаю: это следы медведя» Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
1 августа 2021
Куда поехать зимой 2023-2024? Где можно недорого отдохнуть в России и за границей
Куда поехать зимой 2023-2024?Где можно недорого отдохнуть в России и за границей
11 декабря 2023

Данные об увеличении количества гостей из-за рубежа подтвердил гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. По его словам, в 2023 году наблюдалось «существенное восстановление потоков иностранных туристов в Россию». Мусихин подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря внедрению электронных виз в РФ.

Ранее сообщалось, что путешественники из трех стран мира массово устремились в Россию по электронным визам. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, больше половины выданных виз нового типа пришлось на туристов из Китая. В тройку лидеров также вошли Индия и Саудовская Аравия.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Финляндия решила закрыть КПП на границе с Россией спустя сутки после открытия

      Командир взвода ВСУ получил 25 лет колонии за приказ убить двух мирных жителей

      Названа новая дата закрытия всех КПП на границе Финляндии для россиян

      Румынские военные обнаружили воронку от дрона

      Российский блогер-миллионер рассказал о нежелании работать

      Россиянин расправился с женой во время ссоры и пошел под суд

      В Кремле назвали экспромтом ответ Путина «двойнику» на вопрос о двойниках

      Российского стоматолога обвинили в домогательствах к школьнице

      Одну группу россиян призвали отказаться от оливье в новогоднюю ночь

      Гоша Рубчинский возглавит бренд Канье Уэста. Как секс-скандал лишил всего легендарного дизайнера из России?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости