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16:02, 13 декабря 2023Путешествия

Туристы из трех стран мира массово устремились в Россию по новым визам

Лавров: электронными визами в Россию воспользовались более 120 тысяч человек

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Путешественники из трех стран мира массово устремились в Россию по электронным визам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Мы ввели единую электронную визу, которая распространяется на 55 стран, ею за пять месяцев воспользовалось уже более 120 тысяч человек, для нового инструмента — это достаточно солидная цифра», — рассказал глава МИД.

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По словам Лаврова, больше половины выданных виз нового типа пришлось на туристов из Китая. В тройку лидеров по количеству оформленных цифровых документов также вошли Индия и Саудовская Аравия.

Министр подчеркнул, что электронные визы будут стимулировать въездной поток путешественников в Россию.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о повышении визовых сборов для туристов из Европы. Согласно ему, стоимость въездных документов вырастет для граждан Евросоюза, Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна.

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      Мария Борисова
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