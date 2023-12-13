Госдума приняла закон о подорожании визы для желающих увидеть Россию европейцев

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении визовых сборов для европейцев

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о повышении визовых сборов для туристов из Европы. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности ГД.

Закон приостанавливает действие некоторых положений международных договоров РФ об упрощении выдачи виз европейцам, желающим увидеть Россию. Теперь визы подорожают для граждан Евросоюза, Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна. Стоимость документов вырастет до 50-300 долларов (4,5-27 тысяч рублей) в зависимости от их срочности и кратности.

Уточняется, что цель нововведения — синхронизировать режим взимания визовых сборов с нормами, установленными в этих европейских странах. В пояснительной записке к законопроекту указано, что эта мера позволит увеличить доходы от выдачи виз в 2,8 раза.

Ранее сообщалось, что Китай временно снизил визовые сборы для россиян на 25 процентов. Теперь за однократный визит посольство азиатской страны будет взимать 2,5 тысячи рублей. Новые правила будут действовать до 31 декабря 2024 года.