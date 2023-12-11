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12:06, 11 декабря 2023Путешествия

Россиянам стало проще получить визу в Китай

Китай снизил визовые сборы для россиян на 25 процентов с 11 декабря

Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

Китай временно снизил визовые сборы для россиян на 25 процентов. Об этом сообщает консульство КНР в России на официальном сайте.

Россиянам стало проще получить разрешение на въезд в Поднебесную с 11 декабря. За однократный визит посольство азиатской страны будет взимать 2,5 тысячи рублей, двукратное разрешение обойдется путешественникам в пять тысяч рублей, а многократная виза будет стоить 7,4 тысячи рублей.

Уточняется, что новые правила будут действовать до 31 декабря 2024 года. Туристы, которые подали заявки на визу до 11 числа, должны будут заплатить сборы по прежним тарифам.

Ранее стало известно, что в Индонезии захотели отменить визы для путешественников из 20 стран, в том числе для россиян. Так власти страны рассчитывают привлечь больше туристов и поддержать развитие экономики.

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      Мария Борисова
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