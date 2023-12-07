В Индонезии захотели отменить визы для россиян

Власти Индонезии захотели отменить визы для туристов из 20 стран

Власти Индонезии захотели отменить визы для граждан 20 государств, в том числе россиян, с целью увеличения туристического потока в страну и развития экономики. Об этом пишет Jakarta Globe со ссылкой на министра туризма и креативной экономики популярной курортной страны Азии Сандиага Уно (Sandiaga Uno).

По данным издания, в настоящее время предложение передано для одобрения президентом Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo).

Отмечается, что в число этих стран попали Россия, Китай, Индия, Австралия, Южная Корея, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Нидерланды, Япония, Тайвань, Новая Зеландия, Италия и Испания.

«Мы фокусируемся на привлечении туристов, которые, как правило, проводят больше времени в Индонезии и вносят существенный вклад в местную экономику», — добавил министр.

Ранее в декабре Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы туристам из семи стран, в том числе России. Правило будет действовать до 31 марта 2024 года. Чтобы точно попасть на курорт без дополнительных сборов, россиянам посоветовали заранее оформлять электронное разрешение на поездку (ETA).