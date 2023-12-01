Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:22, 1 декабря 2023Путешествия

Россиянам разъяснили правила получения бесплатных виз на Шри-Ланке

АТОР рекомендовал туристам оформлять ETA для бесплатного въезда на Шри-Ланку

Фото: Izuru Kannagara / Unsplash

Эксперты рекомендовали туристам оформлять электронное разрешение на поездку (ETA), чтобы гарантированно въехать на территорию Шри-Ланки без оплаты въездных документов. Правила получения бесплатных виз при поездке в курортную страну разъяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в новых правилах оформления виз остались разночтения. Власти страны не объяснили, будет ли виза бесплатной по прибытии или только при заранее оформленном ЕТА.

«Если вы не хотите стоять в очереди в аэропорту на Шри-Ланке и к тому же гарантированно не платить визовый сбор (согласно официально присланным в российское посольство и всем туроператорам требованиям) — оформите ETA до поездки заранее онлайн», — заявили в АТОР.

В сентябре власти Шри-Ланки объявили о начале выдачи бесплатных виз гражданам семи государств, в том числе россиянам. Министр иностранных дел страны Али Сабри отметил, что они будут введены в рамках пилотного проекта и будут действовать до 31 марта 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Байден похвастался кодом, способным «взорвать мир». Почему в США его шутку не оценили?

      Назван способ просто так получить 1000 рублей на карту

      На сельхозпредприятиях Николаевской области прогремели взрывы

      На Украине зафиксировали катастрофический дефицит судей

      Назарбаев пообещал поддержать Токаева на выборах в 2024 году

      Суд оштрафовал бывшего депутата Яшина за нарушение закона об иноагентах

      Россиянам разъяснили правила получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Полиция задержала подозреваемых в похищении второклассницы в Калужской области

      Голикова назвала последние данные об ожидаемой продолжительности жизни в России

      Елена Летучая показала фото в нижнем белье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости