Россиянам разъяснили правила получения бесплатных виз на Шри-Ланке

АТОР рекомендовал туристам оформлять ETA для бесплатного въезда на Шри-Ланку

Эксперты рекомендовали туристам оформлять электронное разрешение на поездку (ETA), чтобы гарантированно въехать на территорию Шри-Ланки без оплаты въездных документов. Правила получения бесплатных виз при поездке в курортную страну разъяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в новых правилах оформления виз остались разночтения. Власти страны не объяснили, будет ли виза бесплатной по прибытии или только при заранее оформленном ЕТА.

«Если вы не хотите стоять в очереди в аэропорту на Шри-Ланке и к тому же гарантированно не платить визовый сбор (согласно официально присланным в российское посольство и всем туроператорам требованиям) — оформите ETA до поездки заранее онлайн», — заявили в АТОР.

В сентябре власти Шри-Ланки объявили о начале выдачи бесплатных виз гражданам семи государств, в том числе россиянам. Министр иностранных дел страны Али Сабри отметил, что они будут введены в рамках пилотного проекта и будут действовать до 31 марта 2024 года.