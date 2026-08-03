Граничащая с Украиной постсоветская страна увеличит военные расходы

Власти Молдавии захотели увеличить к 2030 году расходы на оборону до 1 % от ВВП

Проект программы реализации стратегии национальной обороны Молдавии на 2026-2030 годы, разработанный Минобороны страны для включения в правительственную повестку, предполагает увеличение военных расходов с нынешних 0,6-0,65 процента от ВВП до одного процента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что документ предусматривает в том числе инвестиции в стратегическую инфраструктуру и кибербезопасность этого граничащего с Украиной постсоветского государства, расширение сотрудничества с зарубежными партнерами, включая оснащение армии техникой, совместимой с техникой стран-партнеров, а также разработку оперативной системы ПВО.

Среди основных угроз авторы проекта наращивания оборонных расходов называют украинский конфликт и риск его расширения в сторону границ Молдавии и «российское военное присутствие в приднестровском регионе, гибридные атаки, кампании дезинформации и кибератаки».

Курс на сближение с Евросоюзом и НАТО, который избрали нынешние молдавские власти, влияет в том числе на оценки, которые делаются в Кишиневе в отношении России. При этом от стран НАТО, включая менее экономические развитые, на Западе добиваются гораздо более существенного роста военных расходов, до 3,5 процента ВВП.

