Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:38, 24 апреля 2026

Еврокомиссар рассказал странам ЕС об их огромных военных тратах

Кубилюс: Страны ЕС должны потратить €6,8 трлн, чтобы отчитаться перед НАТО
Дмитрий Воронин

Фото: Heiko Becker / Reuters

Военные расходы стран ЕС за 10 лет должны составить 6,8 триллиона евро, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Об этом сообщает ТАСС.

Огромные траты, требующиеся от европейцев, необходимы, по словам функционера, чтобы отчитаться перед НАТО о взятых обязательствах по увеличению соответствующих статей расходов до 3,5 процента ВВП.

Представляющий Литву Кубилюс подчеркнул, что остальным государствам для этого нужно будет последовать примеру стран Прибалтики, а также Польши и Финляндии. Еврокомиссар также счел нужным указать, что покупать следует не обязательно «самые лучшие образцы оружия». Сославшись на опыт боевых действий в ходе украинского конфликта, он отметил, что зачастую для выполнения боевых задач достаточно и дешевых, но подходящих для использования вооружений.

На саммите НАТО в Гааге в прошлом году все страны блока приняли обязательство в течение 10 лет повысить военные расходы до пяти процентов ВВП, из которых полтора процента разрешили тратить на проекты двойного назначения.

Параллельно в ЕС обсуждается долгосрочный бюджет на 2028-2034 годы. Говоря о планах по его формированию, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, поддерживающий рост военных расходов, призвал снижать траты и не наращивать долги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok