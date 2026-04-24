Еврокомиссар рассказал странам ЕС об их огромных военных тратах

Кубилюс: Страны ЕС должны потратить €6,8 трлн, чтобы отчитаться перед НАТО

Военные расходы стран ЕС за 10 лет должны составить 6,8 триллиона евро, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Об этом сообщает ТАСС.

Огромные траты, требующиеся от европейцев, необходимы, по словам функционера, чтобы отчитаться перед НАТО о взятых обязательствах по увеличению соответствующих статей расходов до 3,5 процента ВВП.

Представляющий Литву Кубилюс подчеркнул, что остальным государствам для этого нужно будет последовать примеру стран Прибалтики, а также Польши и Финляндии. Еврокомиссар также счел нужным указать, что покупать следует не обязательно «самые лучшие образцы оружия». Сославшись на опыт боевых действий в ходе украинского конфликта, он отметил, что зачастую для выполнения боевых задач достаточно и дешевых, но подходящих для использования вооружений.

На саммите НАТО в Гааге в прошлом году все страны блока приняли обязательство в течение 10 лет повысить военные расходы до пяти процентов ВВП, из которых полтора процента разрешили тратить на проекты двойного назначения.

Параллельно в ЕС обсуждается долгосрочный бюджет на 2028-2034 годы. Говоря о планах по его формированию, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, поддерживающий рост военных расходов, призвал снижать траты и не наращивать долги.