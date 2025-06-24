Мерц раскрыл истинную причину роста военных расходов НАТО

Мерц: Страны НАТО увеличивают расходы на оборону ради безопасности, а не Трампа

Страны НАТО увеличивают оборонные расходы не ради США и президента Дональда Трампа, а ради собственной безопасности. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, сообщает ТАСС.

«Мы примем решение о том, чтобы в будущем инвестировать значительно больше средств в нашу безопасность. Мы это делаем не для того, чтобы, как отчасти утверждается, сделать одолжение США и их президенту», — сказал политик.

Мерц подчеркнул, что Германия должна взять на себя больше ответственности на фоне якобы угрозы со стороны России. Он также добавил, что с Москвой, по его мнению, следует говорить с позиции силы.

Ранее стало известно, что страны НАТО согласовали к 2035 году повысить военные расходы до пяти процентов от ВВП. Дипломаты рассказали, что государства решили выделять 3,5 процента напрямую, еще 1,5 процента — тратить на кибербезопасность и модернизацию дорожной сети.