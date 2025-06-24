Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 24 июня 2025Мир

Мерц раскрыл истинную причину роста военных расходов НАТО

Мерц: Страны НАТО увеличивают расходы на оборону ради безопасности, а не Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Страны НАТО увеличивают оборонные расходы не ради США и президента Дональда Трампа, а ради собственной безопасности. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, сообщает ТАСС.

«Мы примем решение о том, чтобы в будущем инвестировать значительно больше средств в нашу безопасность. Мы это делаем не для того, чтобы, как отчасти утверждается, сделать одолжение США и их президенту», — сказал политик.

Мерц подчеркнул, что Германия должна взять на себя больше ответственности на фоне якобы угрозы со стороны России. Он также добавил, что с Москвой, по его мнению, следует говорить с позиции силы.

Ранее стало известно, что страны НАТО согласовали к 2035 году повысить военные расходы до пяти процентов от ВВП. Дипломаты рассказали, что государства решили выделять 3,5 процента напрямую, еще 1,5 процента — тратить на кибербезопасность и модернизацию дорожной сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Нетаньяху с просьбой

    Раскрыты особенности выпущенной ВСУ по России ракеты «Нептун»

    Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

    Проржавевший фургон Пригожина заметили во дворе отеля в российском городе

    Зеленский оценил возможности Украины в производстве дронов и пожаловался на нехватку денег

    Россиянин случайно купил роскошные кроссовки за 3900 рублей

    Стало известно о проникших в российское приграничье украинских диверсантах

    Раскрыт неожиданный механизм улучшения памяти

    Обвиненного в теракте в Москве бойца ММА уличили в симулировании

    Мусор научились превращать в лекарство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости