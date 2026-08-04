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09:52, 4 августа 2026Наука и техника

Назван порядок действий при повреждении экрана смартфона

В BGR посоветовали не клеить на уже разбитый экран смартфона защитную пленку
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В случае появления на экране смартфона глубоких трещин и сколов аппарат нужно как можно быстрее доставить в сервисный центр. Об этом сообщает издание BGR.

По словам журналистов медиа, разбитый экран — одна из худших вещей, которая может произойти с телефоном. Они отметили, что себестоимость передней панели устройства довольно существенная, и ремонт может обойтись очень дорого. Специалисты назвали порядок действий в случае повреждения дисплея.

В материале говорится, что смартфоном можно спокойно пользоваться, если на экране возникают небольшие царапины и даже микротрещины, которые нельзя нащупать пальцем. Если трещины большие, а на дисплее появились полосы и другие артефакты, то его следует как можно быстрее отдать на ремонт специалистам. При этом необязательно клеить на уже разбитый экран защитную пленку или стекло. По словам журналистов, если есть цель не допустить выпадение осколков, то можно укрепить экран обычным скотчем или малярной лентой.

Перед визитом в сервис авторы BGR рекомендовали сделать копию всех данных на устройстве, чтобы не потерять их в случае переустановки операционной системы (ОС). Также стоит быть аккуратным при контакте девайса с водой, так как после повреждения дисплея герметичность корпуса смартфона может быть нарушена.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что защитные стекла для смартфона могут со временем потрескаться и потребовать замены. «Любое защитное стекло со временем царапается и трескается, а клей, на котором оно держится, высыхает», — объяснили специалисты.

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