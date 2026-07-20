Названы недостатки защитных стекол для смартфона

BGR: Защитные стекла для смартфона могут со временем потрескаться и потребовать замены

Экранные пленки и стекла, несмотря на их пользу, имеют ряд недостатков. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа признали, что пленки и стекла для смартфона добавляют уверенности при использовании девайса. Однако при всех преимуществах защитных аксессуаров у них есть очевидные недостатки. Одним из главных авторы назвали сравнительно высокую стоимость и недолговечность. Любое защитное стекло со временем царапается и трескается, а клей, на котором оно держится, высыхает. В этом случае аксессуар приходится менять.

Еще одной важной особенностью защиты для телефонов назвали тот факт, что дополнительные стекла увеличивают толщину корпуса устройства. «Ощущения от защитной пленки на экране могут быть не такими приятными или естественными, как от самого экрана телефона», — отметили специалисты. Также для того, чтобы аккуратно наклеить аксессуар на дисплей гаджета, нужно иметь определенные навыки.

В заключение авторы объяснили, почему многие владельцы смартфонов избегают защитных аксессуаров. По их словам, с наклеенной пленкой или стеклом сенсор экрана телефона может работать хуже. «В результате вам может потребоваться нажимать или проводить пальцем сильнее, чтобы устройство отреагировало», — подытожили журналисты.

В конце июня журналисты издания BGR призвали отказаться от защитной пленки для экрана смартфона в пользу стекла. Они рассказали, что стекла гораздо крепче пленок, а менять их нужно реже.