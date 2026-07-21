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02:17, 21 июля 2026Бывший СССР

Украинская полиция случайно рассекретила попавший под удар склад с дронами

Национальная полиция Украины случайно рассекретила попавший под удар военный склад в Сумах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ГСЧС Украины / Reuters

Национальная полиция Украины случайно рассекретила военный склад в Сумах, уничтоженный в ходе удара российских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Ведомство опубликовало фото разрушенного строения, заявив, что российские военные уничтожили якобы «гражданский объект». Однако в объектив попали коробки с логотипом компании, производящей для Вооруженных сил Украины (ВСУ) FPV-дроны, беспилотники самолетного типа, робототехнику и комплексы управления. Позднее публикация была удалена.

В середине июня похожая ситуация произошла в Киеве. Украинские СМИ, освещая массированную атаку по столице республики, рассекретили находящийся на киностудии имени Довженко цех сборки дронов ВСУ. Обвиняя Вооруженные силы России в атаке по якобы мирной цели, журналисты не заметили на своей фотографии полку с комплектующими для дронов FP2, в частности были видны характерные для беспилотника крылья. Снимок был удален через четыре часа после публикации.

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