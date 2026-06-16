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08:37, 16 июня 2026Бывший СССР

На Украине рассекретили попавший под удар цех сборки дронов ВСУ на киностудии Довженко

РИА: На Украине рассекретили цех сборки дронов ВСУ на киностудии Довженко
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские СМИ освещая массированную атаку по Киеву в ночь на 15 мая рассекретили находящийся на киностудии имени Довженко цех сборки дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что украинское издание NV опубликовало в Telegram, а затем удалило фотографии разрушений на киностудии. На фотографии была заметна полка с комплектующими для дронов FP2, в частности были видны характерные для беспилотника крылья.

«Пост NV с фотографиями был опубликован в 14:25, однако уже через 4 часа его удалили», — говорится в публикации.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в ночь на 15 июня армия России нанесла высокоточные удары возмездия по Украине за предыдущие атаки Киева. В ведомстве отметили, что пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве после удара произошел из-за украинской ракеты Patriot.

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