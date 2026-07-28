Внук де Голля Пьер восхитился умением русских видеть лучшее в людях

Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого, в интервью РИА Новости поделился размышлениями о русской культуре и ее уникальной способности преодолевать исторические обиды.

По словам собеседника агентства, генерал де Голль был человеком, глубоко осознававшим свое предназначение: он любил историю, верил в Бога, обожал Францию и французов, но при этом неизменно уважал другие народы.

Внук великого французского лидера напомнил, что в 1966 году в Пномпене Шарль де Голль произнес речь, проникнутую духом примирения — он говорил о том, что страна, некогда воевавшая с Францией, может стать ее другом. По словам Пьера де Голля, точно так же во Франции не держат зла на Россию за Наполеона, а в России, в свою очередь, не ставят французам в вину войну 1812 года. Более того, в России Наполеона уважают как выдающегося государственного деятеля, несмотря на его военную кампанию против страны.

Именно это, как подчеркнул внук де Голля, является удивительной чертой русской культуры и национального характера — умение быть «над конфликтом», видеть в великих людях и лидерах то лучшее, что может служить примером для подражания. Эта способность, по его мнению, заслуживает особого внимания и уважения.

Ранее сообщалось, что временного поверенного в делах посольства России вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) Франции в связи с якобы злонамеренной деятельностью в киберпространстве.