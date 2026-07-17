Сотрудника посольства России вызвали в МИД Франции

Временного поверенного в делах посольства России вызвали в МИД Франции

Временного поверенного в делах посольства России вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) Франции в связи с якобы злонамеренной деятельностью в киберпространстве. Об этом сообщило французское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

«Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации во Франции был вызван в пятницу, 17 июля, в Министерство по делам Европы и иностранных дел», — утверждается в публикации.

По данным ведомства, целью приглашения сотрудника российского диппредставительства в МИД было «осуждение злонамеренных действий в киберпространстве», якобы совершаемых Россией на территории Франции. Париж назвал подобные действия неприемлемыми.

11 июня послы Германии, Британии и Франции в России Александр Ламбсдорф, Найджел Кейси и Николя де Ривьер прибыли в здание МИД РФ, где их принял Галузин. Встреча состоялась по инициативе представителей западных стран.