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18:36, 17 июля 2026Мир

Сотрудника посольства России вызвали в МИД Франции

Временного поверенного в делах посольства России вызвали в МИД Франции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба посольства России во Франции / ТАСС

Временного поверенного в делах посольства России вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) Франции в связи с якобы злонамеренной деятельностью в киберпространстве. Об этом сообщило французское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

«Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации во Франции был вызван в пятницу, 17 июля, в Министерство по делам Европы и иностранных дел», — утверждается в публикации.

По данным ведомства, целью приглашения сотрудника российского диппредставительства в МИД было «осуждение злонамеренных действий в киберпространстве», якобы совершаемых Россией на территории Франции. Париж назвал подобные действия неприемлемыми.

11 июня послы Германии, Британии и Франции в России Александр Ламбсдорф, Найджел Кейси и Николя де Ривьер прибыли в здание МИД РФ, где их принял Галузин. Встреча состоялась по инициативе представителей западных стран.

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