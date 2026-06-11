В здание МИД в Москве приехали послы Германии, Великобритании и Франции. Что известно о новом витке переговоров?

МИД России разъяснил послам ФРГ, Британии и Франции основные подходы к урегулированию

Днем в четверг, 11 июня, послы Германии, Великобритании и Франции в России Александер Ламбсдорф, Найджел Кейси и Николя де Ривьер прибыли в Министерство иностранных дел (МИД) России, где их принял заместитель министра Михаил Галузин. Об этом говорится в заявлении по итогом встречи, опубликованном на сайте МИД России.

Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России МИД России из заявления от 11 июня

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Встреча состоялась по инициативе представителей стран Запада.

Что известно о переговорах?

Михаил Галузин напомнил послам, что стороной конфликта против России выступает коалиция западных держав. «От имени, за счет и при прямой помощи западной "коалиции желающих"», — подчеркнул он в своем обращении к дипломатам.

Послам разъяснили основные подходы России к урегулированию конфликта на Украине.

Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин МИД России из заявления от 11 июня

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При чем тут заявление Зеленского?

Визиту послов в МИД России предшествовало совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам их встречи в Лондоне. Текст был опубликован 7 июня и включал в себя следующие тезисы:

немедленное и полное прекращение огня;

остановка боевых действий на текущей линии разграничения для последующих переговоров;

расширение военной помощи Украине;

усиленное давление на экономику России;

гарантии безопасности для Украины.

FILE PHOTO: British Prime Minister Keir Starmer, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy, French President Emmanuel Macron and German Chancellor Friedrich Merz meet at 10 Downing Street, in London, Britain, June 7, 2026. REUTERS/Isabel Infantes/File Photo. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные лидеры пытаются говорить о мире, но при этом параллельно хотят содействовать Украине в производстве новых видов вооружений с целью затягивания конфликта

Не это ли является непоследовательностью и не это ли демонстрирует истинные намерения европейских столиц? Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Зачем Европа захотела включиться в переговоры по Украине?

В последние недели лидеры стран-участниц Европейского союза (ЕС) все чаще начали говорить о переговорах с Россией и США по Украине. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, выступая в парламенте, заявила о необходимости выбрать для диалога с Россией авторитетного представителя от ЕС.

Я давно выступаю за необходимость выбора авторитетной фигуры, пользующейся доверием и мандатом всех государств-членов для передачи точки зрения Европы Джорджия Мелони премьер-министр Италии

Фото: Evan Vucci / Reuters

Представители европейских стран также выступают за отказ президента США Дональда Трампа от договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным во время их встречи на Аляске в августе 2025 года.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники писал, что во время саммита «Большой семерки» (G7) на следующей неделе лидеры европейских стран попытаются заручиться поддержкой Дональда Трампа для проведения переговоров с Россией.

Источники указали, что среди представителей Великобритании, Франции и Германии сформировалось мнение, что ход конфликта изменился в пользу Украины. Поэтому, по их мнению, создается возможность для пересмотра договоренностей Трампа и Путина в Анкоридже

Что известно о позиции России по урегулированию на Украине?

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил надежду, что Европа займет более реалистичную позицию по завершению украинского кризиса. По его словам, в России видят, что нереалистичная позиция Европы меняется.

Россия очень четко обозначила, как выглядит мирное урегулирование, и президент страны Владимир Путин изложил его Кирилл Дмитриев спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству

Кирилл Дмитриев добавил, что до этого в Европе различные политики предлагали нереалистичные мирные инициативы.