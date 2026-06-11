Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:22, 11 июня 2026Бывший СССР

Дмитриев предложил Украине реалистичное решение конфликта

Дмитриев: Сейчас перед Киевом лежит реалистичное решение конфликта на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

В настоящий момент Киев может одобрить предложенное реалистичное решение конфликта на Украине и завершить противостояние с Россией. С таким заявлением выступил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в интервью Berliner Zeitung.

«Я думаю, что сейчас на столе лежит реалистичное решение. Если Украина его примет, мир наступит немедленно», — высказался чиновник.

По мнению Дмитриева, намерения Европы вести переговоры с Россией свидетельствуют о том, что все больше людей осознают необходимость завершения конфликта на Украине на реалистичных условиях. Он отметил, что в предыдущие периоды времени различными политиками предлагались нереалистичные мирные инициативы, и назвал «довольно ясными» условия завершения противостояния. Чиновник подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский прекрасно осведомлен о позиции США и России по урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев предложил Украине реалистичное решение конфликта

    Раскрыт пол ребенка беременной в шестой раз Натальи Водяновой

    Появились подробности о задержанном в Петербурге воре в законе

    Стали известны подробности о смертельном ДТП с участием автобуса в российском городе

    Прибалтийская республика захотела стать лидером НАТО по расходам на оборону

    Готовивший покушение на российского военного оказался нелегалом из европейской страны

    Водителям назвали порядок действий при «закипевшей» на дороге машине

    Раскрыта судьба попавшей в рабство к мексиканской мафии россиянки

    В Москве заметили настоящие «пухососы»

    Одна из самых опасных черепах в мире неожиданно появилась на другом континенте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok