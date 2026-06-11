Дмитриев: Сейчас перед Киевом лежит реалистичное решение конфликта на Украине

В настоящий момент Киев может одобрить предложенное реалистичное решение конфликта на Украине и завершить противостояние с Россией. С таким заявлением выступил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в интервью Berliner Zeitung.

«Я думаю, что сейчас на столе лежит реалистичное решение. Если Украина его примет, мир наступит немедленно», — высказался чиновник.

По мнению Дмитриева, намерения Европы вести переговоры с Россией свидетельствуют о том, что все больше людей осознают необходимость завершения конфликта на Украине на реалистичных условиях. Он отметил, что в предыдущие периоды времени различными политиками предлагались нереалистичные мирные инициативы, и назвал «довольно ясными» условия завершения противостояния. Чиновник подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский прекрасно осведомлен о позиции США и России по урегулированию конфликта.