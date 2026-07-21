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02:00, 21 июля 2026Наука и техника

Названа температура Луны днем

Бурмистров: Поверхность Луны днем нагревается до 127 градусов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Мелехов / ТАСС

Поверхность Луны в дневное время может нагреться до 127 градусов. Температуру спутника Земли назвал эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров, передает ТАСС.

«Днем поверхность Луны нагревается примерно до 120-127 градусов, а перед рассветом остывает примерно до минус 173 градусов. Причина столь сильных колебаний — в отсутствии атмосферы, которая бы смягчала нагрев солнечными лучами и сохраняла тепло ночью», — сказал он.

Эксперт отметил, что ось Луны вертикальна, поэтому на полюсах спутника Солнце всегда стоит низко над горизонтом. Свет звезды почти не доходит до глубоких лунных кратеров, которые находятся в вечной тени. Температура в них опускается до минус 240 градусов.

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Бурмистров подчеркнул, что кратеры на Луне являются одними из самых холодных мест в Солнечной системе.

В июне профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев сообщил, что металлический астероид на Луне может стоить около квадриллиона долларов.

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