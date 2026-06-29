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14:51, 29 июня 2026Наука и техника

От одного аксессуара для смартфона призвали отказаться

BGR: Защитную пленку для смартфона посоветовали поменять на закаленное стекло
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Защитное стекло оказалось почти по всем параметрам лучше экранной пленки для смартфона. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты портала оценили самые популярные средства защиты экрана телефона. Они отметили, что пленки и стекла обеспечивают дополнительную защиту передней панели девайса и дают владельцу гаджета спокойствие. Однако авторы рекомендовали отказаться от пленок, так как они во всем уступают стеклам.

Специалисты посоветовали приобретать для смартфона закаленное стекло. «Хотя пластиковые защитные пленки легче и, как правило, дешевле, помимо этих преимуществ, они меркнут по сравнению с защитными пленками из закаленного стекла», — объяснили журналисты. В материале говорится, что закаленные стекла нагревают до экстремально высоких температур, а затем резко охлаждают — в результате получается очень крепкий материал.

Авторы заявили, что стекла обычно служат гораздо дольше, чем пленки, а также их проще наклеивать на дисплей аппарата. В заключение журналисты напомнили, что экран является одним из самых дорогих компонентов смартфона. «Замена изношенной или сломанной защитной пленки гораздо менее хлопотное дело, чем устранение повреждений самого экрана», — подытожили специалисты.

Ранее авторы издания BGR заявили, что некорректная работа сенсорного дисплея может указывать на серьезные проблемы со смартфоном. Специалисты призвали пользователей не игнорировать эту неполадку.

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