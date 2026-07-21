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01:43, 21 июля 2026Мир

Трамп оценил свой разговор с новым премьером Британии

Трамп назвал разговор с новым премьером Британии Бернэмом хорошим
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lee Smith / Reuters

Президент США Дональд Трамп оценил свой разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом, назвав его хорошим. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«У меня состоялась очень хорошая беседа с Бернэмом. Мы обсудили множество тем, включая нефть Северного моря, торговлю, военный альянс, разминирование Ормузского пролива и многие другие темы. Разговор был интересным и прошел очень хорошо», — сообщил он.

Глава Белого дома также пожелал Бернэму удачи на своем новом посту. Трамп также пообещал встретиться с новым британским премьером в ближайшем будущем «для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес».

Ранее Бернэм провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пообещал ему, что Лондон продолжит помогать Киеву и оказывать давление на Москву.

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