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01:56, 21 июля 2026Интернет и СМИ

В Германии раскритиковали решение Зеленского

Welt: Перестановки в правительстве на Украине могут дорого обойтись имиджу страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com

Кадровые перестановки в правительстве Украины, инициированные президентом страны Владимиром Зеленским, могут дорого обойтись Киеву. Об этом пишет немецкая газета Welt.

Как отмечается в статье, неожиданные изменения вызвали ожесточенные протесты по всей стране. «Всплывают и старые обвинения в коррупции. Тот факт, что Украина не может избавиться от своего негативного имиджа, <…> может дорого ей обойтись», — считает издание.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обвинила Зеленского в кадровом кризисе, который, по ее словам, может привести к более серьезными последствиями для страны.

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