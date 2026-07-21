Welt: Перестановки в правительстве на Украине могут дорого обойтись имиджу страны

Кадровые перестановки в правительстве Украины, инициированные президентом страны Владимиром Зеленским, могут дорого обойтись Киеву. Об этом пишет немецкая газета Welt.

Как отмечается в статье, неожиданные изменения вызвали ожесточенные протесты по всей стране. «Всплывают и старые обвинения в коррупции. Тот факт, что Украина не может избавиться от своего негативного имиджа, <…> может дорого ей обойтись», — считает издание.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обвинила Зеленского в кадровом кризисе, который, по ее словам, может привести к более серьезными последствиями для страны.