Зеленскому предъявили обвинение из-за перестановок во власти

Депутат Рады Геращенко обвинила Зеленского в кадровом кризисе

Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обвинила президента страны Владимира Зеленского в кадровом кризисе. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

«Зеленский не имеет никаких полномочий назначать исполняющих обязанности министров и проводить консультации по кадровым вопросам в правительстве. Вместо этого он спровоцировал очередной кадровый кризис, который угрожает более серьезными последствиями для страны», — сообщила парламентарий.

Правительство Юлии Свириденко ушло в отставку в июле 2026 года. Новым главой кабмина стал директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Кабмин также покинул министр обороны Михаил Федоров.

Оставка последнего стала причиной массовых уличных протестов по всей Украине. Митингующие выступают за отставку Сырского и в поддержку Федорова.