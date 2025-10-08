В Госдуме отреагировали на решение Молдавии признать Россию угрозой безопасности

Журова связала решение Молдавии назвать РФ угрозой с НАТО

Решение Молдавии объявить Россию угрозой безопасности связано со взаимодействием постсоветской страны с НАТО, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировала на решение Кишинева.

«Я думаю, что это больше вопрос их взаимодействия с НАТО. Им же надо нас стратегическим врагом считать, чтобы НАТО могло находиться на их территории, как бы защищая их от нас. Поэтому такие документы они вносят, чтобы оправдать более активное присутствие НАТО», — высказалась Журова.

Ранее стало известно, что Молдавия планирует увеличить численность армии на 30 процентов. Об этом сообщается в новой военной стратегии на период с 2025 по 2035 год.

Документ определяет углубление связей с международными организациями, в том числе с НАТО, как одну из задач по модернизации ВС Молдавии. Также отмечается, что в новой стратегии страны Россия объявлена угрозой безопасности.

