Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:36, 8 октября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на решение Молдавии признать Россию угрозой безопасности

Журова связала решение Молдавии назвать РФ угрозой с НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Решение Молдавии объявить Россию угрозой безопасности связано со взаимодействием постсоветской страны с НАТО, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировала на решение Кишинева.

«Я думаю, что это больше вопрос их взаимодействия с НАТО. Им же надо нас стратегическим врагом считать, чтобы НАТО могло находиться на их территории, как бы защищая их от нас. Поэтому такие документы они вносят, чтобы оправдать более активное присутствие НАТО», — высказалась Журова.

Ранее стало известно, что Молдавия планирует увеличить численность армии на 30 процентов. Об этом сообщается в новой военной стратегии на период с 2025 по 2035 год.

Документ определяет углубление связей с международными организациями, в том числе с НАТО, как одну из задач по модернизации ВС Молдавии. Также отмечается, что в новой стратегии страны Россия объявлена угрозой безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Импульс оказался исчерпан». В России высказались о развитии мирного процесса по Украине

    Вышли самые дешевые электромобили Tesla

    Обнаружена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов

    В Госдуме напомнили о запрете поднимать арендую плату за жилье чаще раза в год

    В регионе России плакат с портретом ветерана СВО использовали в качестве защиты от дождя

    В России оценили данные Китая о превращении Японии в угрозу для США

    Российский боец СВО спрятал раненого сослуживца и отвлекал ВСУ

    Удар «Искандера» по Херсону попал на видео

    Раскрыта сумма ущерба России от действий экс-судьи Верховного суда Момотова

    Москвичей призвали попрощаться с теплыми днями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости