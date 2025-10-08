Постсоветская страна значительно увеличит численность армии

Молдавия увеличит численность армии на 30 процентов

Молдавия увеличит численность армии на 30 процентов. Об этом сообщается в новой военной стратегии на период с 2025 по 2035 год, документ публикует правительство республики.

«Положения военной стратегии предусматривают сохранение смешанной системы комплектования вооруженных сил в мирное время — до 8500 военнослужащих, включая военнослужащих срочной службы и контрактников», — сказано в документе.

На октябрь 2025 года численность Вооруженных сил (ВС) Молдавии составляет 6500 военнослужащих. Документ определяет углубление связей с международными организациями, в том числе НАТО, как одну из задач по модернизации ВС Молдавии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду захотела найти решение по выводу российских военнослужащих с территории государства. По ее словам, у властей страны есть экономический план реинтеграции региона, задача которого состоит в том числе в том, чтобы жители Приднестровья поняли, что уровень жизни в Молдавии выше.

