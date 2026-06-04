Россиянин с четвертой стадией рака потратил миллионы на причитавшиеся бесплатно лекарства

Житель Уфы с четвертой стадией рака потратил миллионы на причитавшиеся бесплатно лекарства

Житель Уфы с четвертой стадией рака потратил два миллиона рублей на причитавшиеся ему бесплатно лекарства. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

Россиянину 29 лет, у него рак щитовидной железы. Представитель мужчины рассказал, что болезнь диагностировали летом прошлого года.

В октябре уфимцу назначили противоопухолевый селперкатиниб. Однако в больнице препарата не нашлось, его пообещали предоставить позже. Пациенту пришлось самому заказывать лекарства из-за границы. Месячный курс обошелся в 400 тысяч рублей, больному их понадобилось пять.

В конце мая 2026 года суд решил, что мужчина будет получать таблетки бесплатно.

До этого россияне массово жаловались на пропажу из аптек жизненно важных лекарств, которые необходимы для лечения рака. Речь о двух препаратах — метотрексате и этопозиде, поделилась член Совета по правам человека при президенте России, президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.