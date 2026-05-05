08:59, 5 мая 2026Россия

В России из аптек пропали жизненно важные лекарства от рака

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россияне начали массово жаловаться на пропажу из аптек жизненно важных лекарств, которые необходимы для лечения рака. Речь о двух препаратах — метотрексате и этопозиде, заявила в разговоре с «Известиями» член Совета по правам человека при президенте России, президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.

«Звонки поступают от пациентов от Калининграда до Камчатки. Если раньше это было точечно, были пути решения, то сейчас это масштабная проблема», — указала специалист.

Метотрексат и этопозид выступают важными компонентами в прохождении химиотерапии разнообразных опухолевых болезней у детей, добавил педиатр, онколог Алексей Масчан. Их нехватка может нарушить протоколы лечения и ухудшить его результаты в долгосрочной перспективе.

«Эти ухудшения видны не на горизонте года–двух, а могут проявиться через пять-семь лет, когда станет ясно, что изъятие какого-то ключевого элемента из протоколов сказывается абсолютно неблагоприятным образом», — подчеркнул врач.

В Росздравнадзоре изданию заявили, что оставшиеся запасы дефицитных препаратов сосредоточены в российских больницах. Они составляют более 2,4 млн упаковок метотрексата, а этопозида — более 135 тыс. упаковок.

Аналитические компании фиксируют ежегодное снижение объемов поставок этих лекарств.

Ранее Минздрав предложил разрешить российским клиникам применять экспериментальные лекарства до их официальной регистрации. Речь шла о генотерапевтических препаратах, включая вакцину от рака.

