10:15, 22 апреля 2026

Минздрав предложил разрешить клиникам применять экспериментальные лекарства
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минздрав предложил разрешить российским клиникам применять экспериментальные лекарства до их официальной регистрации. Об этом пишет «Парламентская газета».

На сегодняшний день в России существует перечень лекарств, которые не подлежат обязательной государственной регистрации. В их числе — ввезенные из-за рубежа для личного пользования россиян препараты, которые имеют в своей основе радиоактивные соединения. Теперь к ним добавляется еще одна категория: генотерапевтические лекарственные препараты, в том числе вакцина от рака.

Как пояснил научный руководитель и экс-директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, клинические испытания нового препарата состоят из трех этапов, минимальный срок которых составляет около полугода. «Что касается вакцины от рака, то поскольку она изготавливается каждый раз заново, отдельно и индивидуально для каждого нового пациента, провести в случае с ней классические клинические испытания и вовсе невозможно», — заключил он.

В Минздраве считают, что такие изменения в законодательстве могут способствовать включению новых геннотерапевтических препаратов в широкую медицинскую практику и в клинические рекомендации для онкобольных.

Ранее сообщалось, что в России новые методы лечения рака включили в программу Обязательного медицинского страхования (ОМС). Речь шла об инновационном методе CAR-T-иммунотерапии и онковакцине.

