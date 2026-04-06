16:14, 6 апреля 2026Россия

В России новые методы лечения рака включили в ОМС

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sun Shock / Shutterstock / Fotodom

В России новые методы лечения рака включили в программу Обязательного медицинского страхования (ОМС). Речь идет об инновационном методе CAR-T-иммунотерапии и онковакцине, сообщили в пресс-службе правительства.

Сообщается, что теперь россияне бесплатно смогут пройти лечение с использованием российских вакцин от рака, в том числе — персонализированных, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью.

Кроме того, по полису ОМС россияне смогут получить CAR-T-клеточную терапию, которая представляет собой процесс репрограммирования собственных Т-клеток пациента для распознавания и уничтожения раковых клеток. Этот метод лечения применяется в основном при заболеваниях крови, таких как рефрактерный лейкоз и лимфомы.

«Включение новых подходов в систему обязательного медицинского страхования позволит повысить эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями», — считают в правительстве.

Ранее директор по научной работе НИЦ имени Гамалеи Владимир Гущин раскрыл срок разработки онковакцины для конкретного пациента. По его словам, создание препарата занимает три месяца, и в дальнейшем этот срок будет сокращаться.

