В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Факты ICTV».

Сколько прозвучало взрывов, а также в каких районах города, неизвестно. Информация о повреждениях инфраструктуры и пострадавших в украинской столице также отсутствует.

Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги. Сирены работали в Киеве и нескольких регионах Украины, в том числе в Сумской, Харьковской, Ровненской, Черкасской и Кировоградской областях.

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