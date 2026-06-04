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10:08, 4 июня 2026Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Факты ICTV».

Сколько прозвучало взрывов, а также в каких районах города, неизвестно. Информация о повреждениях инфраструктуры и пострадавших в украинской столице также отсутствует.

Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги. Сирены работали в Киеве и нескольких регионах Украины, в том числе в Сумской, Харьковской, Ровненской, Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее сильный пожар после удара ВС России попал на видео. Он был нанесен по складам в Днепропетровске.

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