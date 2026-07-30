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20:28, 30 июля 2026 (обновлено: 20:41, 30 июля 2026)Культура

Бен Аффлек выиграл миллион долларов

Актер Бен Аффлек выиграл миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудский актер Бен Аффлек выиграл в шоу «Кто хочет стать миллионером». Эпизод легендарной программы был опубликован на YouTube.

Актер одержал победу совместно с многократным победителем викторины Jeopardy! Джейми Дингом. Их приз составил 1 миллион долларов, который будет отправлен на благотворительность — в основанный Аффлеком и Уитни Уильямс фонд «Инициатива Восточного Конго».

В финальном раунде они отвечали на вопрос: «По ежегодной традиции на День благодарения все эти индейки, кроме какой из перечисленных, были помилованы президентом США?» Для ответа на этот вопрос игроки решили воспользоваться двумя подсказками.

Ранее Бен Аффлек впервые высказался о разводе с Джей Ло. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к бывшей супруге.

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