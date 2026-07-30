Актер Бен Аффлек выиграл миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером»

Голливудский актер Бен Аффлек выиграл в шоу «Кто хочет стать миллионером». Эпизод легендарной программы был опубликован на YouTube.

Актер одержал победу совместно с многократным победителем викторины Jeopardy! Джейми Дингом. Их приз составил 1 миллион долларов, который будет отправлен на благотворительность — в основанный Аффлеком и Уитни Уильямс фонд «Инициатива Восточного Конго».

В финальном раунде они отвечали на вопрос: «По ежегодной традиции на День благодарения все эти индейки, кроме какой из перечисленных, были помилованы президентом США?» Для ответа на этот вопрос игроки решили воспользоваться двумя подсказками.

Ранее Бен Аффлек впервые высказался о разводе с Джей Ло. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к бывшей супруге.