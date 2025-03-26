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16:50, 26 марта 2025Культура

Бен Аффлек впервые высказался о разводе с Джей Ло

Актер Бен Аффлек заявил, что причина их расставания с Дженнифер Лопес банальная
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Актер Бен Аффлек впервые высказался о расставании с певицей Дженнифер Лопес. Его слова приводит журнал GQ.

Он подчеркнул, что с большим уважением относится к бывшей супруге. «Правда гораздо более банальна, чем, вероятно, люди могли бы поверить. Нет никакого скандала, никакой мыльной оперы, никакой интриги», — сказал он о причинах разрыва отношений.

Аффлек отметил, что они с Лопес просто разобрались в своих отношениях так, «как мы все обычно делаем». «Причина, по которой я не хочу этим делиться, просто в некотором роде неловкая. Это ощущается чем-то очень уязвимым для меня», — добавил актер.

В январе Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально завершили процедуру развода.

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