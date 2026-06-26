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Забота о себе
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03:00, 26 июня 2026Забота о себе

Женщин предупредили о последствиях зияния половой щели

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Олеся Мелехина предупредила женщин о последствиях зияния половой щели — патологического состояния, при котором вход во влагалище не смыкается полностью в состоянии покоя. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

По словам Мелехиной, отсутствие смыкания половой щели может привести к хроническому воспалению из-за попадания во влагалище различных патогенов. Еще одним неприятным последствием она назвала сухость и дискомфорт из-за нарушения влажной среды.

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Кроме того, женщины с этой проблемой могут столкнуться с возникновением звуков, похожих на испускание газов, во время полового акта, добавила специалистка. Другими негативными последствиями она назвала снижение чувствительности в интимной зоне, опущение влагалища, мочевого пузыря и прямой кишки.

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