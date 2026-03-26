Россиянам с анальными бахромками дали совет

Проктолог Смирнова назвала обострение геморроя причиной появления бахромок

Проктолог Елена Смирнова дала важный совет россиянам, которые столкнулись с анальными бахромками. Эту тему она затронула в своем Telegram-канале.

Смирнова подчеркнула, что перед удалением анальных бахромок — а это единственный способ от них избавиться — необходимо выяснить причину их возникновения. В противном случае возникнет высокий риск рецидива, написала она.

Чаще всего анальные бахромки появляются после обострения наружного геморроя, добавила доктор. «Во время обострения геморроидальные узлы увеличиваются, кожа над ними растягивается, а после уменьшения узлов остаются кожные складки», — пояснила она. Среди других причин врач назвала роды с длительными потугами, анальные трещины, воспалительные процессы в этой области и хронические запоры, из-за которых человек постоянно вынужден тужиться.

