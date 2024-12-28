Врач назвал способы избежать геморроя

Проктолог Харабет: ходьба и упражнения Кегеля снизят риск развития геморроя

Проктолог Ефим Харабет рассказал, что физическая активность может снизить риск развития геморроя. В своем Telegram-канале доктор назвал упражнения для профилактики этой болезни и борьбы с ней.

По словам Харабета, спорт улучшает кровообращение и работу кишечника, а также помогает контролировать вес и укрепить мышцы. Людям, у которых есть геморрой, и тем, кто хочет снизить вероятность его появления, врач посоветовал заниматься активной ходьбой не менее 30 минут, йогой, плаванием и кататься на велосипеде.

«Помогают предотвратить развитие геморроя упражнения Кегеля, так как они укрепляют мышцы тазового дна», — добавил проктолог.

В то же время врач предупредил, что людям с геморроем нельзя поднимать тяжести, качать пресс и заниматься интенсивными кардионагрузками.

Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. По словам доктора, если у человека постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови, ему требуется медицинская помощь.