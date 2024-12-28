Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:23, 28 декабря 2024Забота о себе

Врач назвал способы избежать геморроя

Проктолог Харабет: ходьба и упражнения Кегеля снизят риск развития геморроя
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Asian Isolated / Shutterstock / Fotodom

Проктолог Ефим Харабет рассказал, что физическая активность может снизить риск развития геморроя. В своем Telegram-канале доктор назвал упражнения для профилактики этой болезни и борьбы с ней.

По словам Харабета, спорт улучшает кровообращение и работу кишечника, а также помогает контролировать вес и укрепить мышцы. Людям, у которых есть геморрой, и тем, кто хочет снизить вероятность его появления, врач посоветовал заниматься активной ходьбой не менее 30 минут, йогой, плаванием и кататься на велосипеде.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022

«Помогают предотвратить развитие геморроя упражнения Кегеля, так как они укрепляют мышцы тазового дна», — добавил проктолог.

В то же время врач предупредил, что людям с геморроем нельзя поднимать тяжести, качать пресс и заниматься интенсивными кардионагрузками.

Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. По словам доктора, если у человека постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови, ему требуется медицинская помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на заявления США о крушении самолета в Казахстане

      Российские туристы с детьми застряли в горах на Камчатке без связи

      Российские силовые структуры получат более 100 катеров

      В Германии оценили шансы Шольца переизбраться на пост канцлера

      В России высказались о роли Европы в урегулировании украинского конфликта

      Тела четверых детей нашли в российском регионе. В убийстве подозревают их отца

      Мусульманин признался в желании придушить Деда Мороза, реализовал его и попал на видео

      Маркетплейсы в России обязали отчитываться о качестве товаров

      В Госдуме порассуждали о боевых действиях во время новогоднего запоя

      Глава российского поселка устроил стрельбу после секс-скандала с его дочерью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше