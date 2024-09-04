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19:31, 4 сентября 2024Забота о себе

Проктолог назвала россиянам веские поводы насторожиться

Онколог Смирнова назвала потерю веса и отсутствие аппетита признаками рака ЖКТ

Фото: Freepik

Проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. Их доктор назвала россиянам в своем Telegram-канале.

По словам врача, обратиться к специалисту нужно, если у человека наблюдаются постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови. Смирнова уточнила, что насторожиться нужно в том случае, если эти симптомы появляются регулярно, а не в исключительных случаях, например, когда человек переел.

Главными тревожными признаками серьезных проблем с ЖКТ доктор назвала потерю веса без изменения пищевых привычек, отсутствие аппетита и сопровождающую их температуру. В этих случаях необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью, особенно, если в семье у кого-то был рак органов ЖКТ, предупредила Смирнова.

«Даже если вас ничего не беспокоит, в 40-45 лет необходимо обратиться к гастроэнтерологу, проктологу и пройти обследование желудка и кишечника», — призвала доктор.

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Ранее Смирнова перечислила продукты, помогающие от вздутия живота. В их число она включила сельдерей — он борется с обезвоживанием, тем самым защищая от вздутия.

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      Вера Владзиевская
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