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17:33, 25 марта 2024Забота о себе

Названы помогающие от вздутия живота продукты

Проктолог Смирнова: от вздутия живота помогают авокадо, томаты и кефир

Фото: Unsplash

Некоторые продукты помогают от вздутия живота, рассказала проктолог Елена Смирнова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Среди таких продуктов она назвала сельдерей — он борется с обезвоживанием, тем самым защищая от вздутия. Кроме того, снизить риск этой проблемы, по словам Смирновой, могут богатые калием авокадо и томаты. Калий, уточнила она, снижает в организме уровень натрия, который и вызывает вздутие живота.

Кроме того, врач включила в список кефир, сославшись на исследование, доказавшее, что употребление этого кисломолочного продукта удаляет газы в ЖКТ на 70 процентов. Это связано с тем, что кефир помогает расщеплять сахар в молоке, который приводит к вздутию живота, рассказала Смирнова. Она также предупредила, что к тяжести в животе и вздутию могут привести большие порции еды, сладости и жирная пища.

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      Александра Лисица
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