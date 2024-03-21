Врач заявила о появлении жира на животе из-за исключения одного типа продуктов

Диетолог Афинская: строгие ограничения в еде не помогают похудеть

Исключение из рациона одного типа продуктов, например углеводов, способствует набору веса и появлению жира на животе. Об этом заявила диетолог Лиза Афинская в своем Telegram-канале.

Врач указала, что строгие ограничения в еде, голодные диеты и полное исключение каких-либо продуктов не помогают похудеть, а имеют обратный эффект. «Ваш организм будет сопротивляться попыткам снизить вес, возникнет сильная тяга к сладкому», — объяснила она.

По мнению Афинской, более эффективный способ избавиться от висцерального жира, который скапливается вокруг органов пищеварения и вызывает различные заболевания, — есть больше продуктов с низкой энергетической плотностью, таких как зелень, огурцы, помидоры, кабачки, ягоды и другие. «Когда вы едите их в большом количестве и добавляете в основные приемы пищи, то съедаете в результате меньше в течение дня», — считает диетолог.

Кроме того, специалист рекомендовала реже пить сладкие газированные напитки, больше двигаться, высыпаться и научиться контролировать стресс. По ее мнению, эти меры помогут уменьшить количество жира на животе или предотвратить его появление.

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