Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:31, 21 марта 2024Забота о себе

Врач заявила о появлении жира на животе из-за исключения одного типа продуктов

Диетолог Афинская: строгие ограничения в еде не помогают похудеть

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Исключение из рациона одного типа продуктов, например углеводов, способствует набору веса и появлению жира на животе. Об этом заявила диетолог Лиза Афинская в своем Telegram-канале.

Врач указала, что строгие ограничения в еде, голодные диеты и полное исключение каких-либо продуктов не помогают похудеть, а имеют обратный эффект. «Ваш организм будет сопротивляться попыткам снизить вес, возникнет сильная тяга к сладкому», — объяснила она.

По мнению Афинской, более эффективный способ избавиться от висцерального жира, который скапливается вокруг органов пищеварения и вызывает различные заболевания, — есть больше продуктов с низкой энергетической плотностью, таких как зелень, огурцы, помидоры, кабачки, ягоды и другие. «Когда вы едите их в большом количестве и добавляете в основные приемы пищи, то съедаете в результате меньше в течение дня», — считает диетолог.

Кроме того, специалист рекомендовала реже пить сладкие газированные напитки, больше двигаться, высыпаться и научиться контролировать стресс. По ее мнению, эти меры помогут уменьшить количество жира на животе или предотвратить его появление.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Ранее диетолог Наталья Денисова рассказала, что картофель является идеальным продуктом для людей с гипертонией. Она объяснила, что калий, который содержится в корнеплоде, помогает снизить артериальное давление.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      53-метровую скважину пробурили до застрявших в Приамурье горняков. Под завалами 15 человек, с ними нет связи трое суток

      В Киеве пожаловались на объемы поставленных снарядов Евросоюзом

      Россияне отвернулись от ипотеки

      Раскрыта опасность длительной невесомости

      51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без макияжа

      Деньги на расселение аварийного жилья захотели выделять по-новому

      Владимир Путин победил на выборах президента России

      Очередной иск подан из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

      Макрона заподозрили в подражании Путину

      13 человек предстанут перед судом за диверсии в трех российских регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше