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16:24, 20 марта 2024Забота о себе

Врач назвала идеальный продукт для гипертоников

Диетолог Денисова назвала картофель идеальным продуктом для гипертоников

Фото: Lars Blankers / Unsplash

Картофель содержит большое количество калия, полезного для людей с повышенным давлением, рассказала диетолог Наталья Денисова. Идеальный продукт для гипертоников она назвала в комментарии для aif.ru.

По словам врача, картофель помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как содержащийся в нем калий снижает давление. К тому же, картофель — легкое мочегонное средство, объяснила врач.

В 100 граммах картофеля содержится 23 процента суточной нормы калия

Денисова подчеркнула, что картофель также богат витаминами группы В, PP и С, кальцием, фосфором и железом. Для того чтобы сохранить в картофеле максимум полезных веществ при готовке, его нужно запекать или варить в кожуре, отметила специалистка.

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Диетолог добавила, что вареный картофель — это некалорийный продукт. Он содержит всего 76 калорий на 100 граммов. В то же время такое же количество картофеля фри содержит 300 калорий.

«К минусам картофеля относится высокий гликемический индекс, который может приводить к повышению уровня сахара в крови. Поэтому людям с сахарным диабетом картофелем лучше не злоупотреблять», — подытожила Денисова.

Ранее диетолог Лорна Драйвер-Дэвис назвала правила питания при эндометриозе. По словам специалистки, в состав такой диеты обязательно должно входить много рыбы.

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      Вера Владзиевская
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